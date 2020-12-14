Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Серия А
Футбол
Ювентус
Роналду забил четыре гола в двух последних матчах. Все – с пенальти
14 декабря, 10:41
«Ювентус» обыграл «Дженоа» (3:1). Криштиану Роналду оформил победный дубль с пенальти. Перед этим «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в Лиге чемпионов. Там Роналду тоже дважды реализовал пенальти.
В этом сезоне Роналду забил в Серии А 10 голов. Четыре из них были с пенальти. В Лиге чемпионов он добавил к двум голам с пенальти еще два с игры. Там «Ювентус» вышел из группы с первого места.
Роналду 35 лет. Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.
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