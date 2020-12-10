Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Ни «Краснодар», ни «Локомотив» не прошли в плей-офф ЛЧ (хотя первые попали в решающую стадию Лиги Европы).

Зато их вратари попали в символический топ – лучшие вратари по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов. Лучшая тройка:

1. Мануэль Нойер – 27 сейвов.

2. Гильерме – 25 сейвов.

3. Матвей Сафонов – 24 сейва.