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#Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Краснодар #Бавария #Мануэль Нойер #Матвей Сафонов #Гильерме

Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий

10 декабря, 22:33

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Ни «Краснодар», ни «Локомотив» не прошли в плей-офф ЛЧ (хотя первые попали в решающую стадию Лиги Европы).

Зато их вратари попали в символический топ – лучшие вратари по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов. Лучшая тройка:

1. Мануэль Нойер – 27 сейвов.

2. Гильерме – 25 сейвов.

3. Матвей Сафонов – 24 сейва.

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