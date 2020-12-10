Лига чемпионов
Футбол
Мануэль Нойер
Матвей Сафонов
Гильерме
Бавария
Краснодар
Локомотив
Гильерме – второй по числу сейвов на групповом этапе Лиги. Сафонов – третий
10 декабря, 22:33
Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Ни «Краснодар», ни «Локомотив» не прошли в плей-офф ЛЧ (хотя первые попали в решающую стадию Лиги Европы).
Зато их вратари попали в символический топ – лучшие вратари по числу сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов. Лучшая тройка:
1. Мануэль Нойер – 27 сейвов.
2. Гильерме – 25 сейвов.
3. Матвей Сафонов – 24 сейва.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые