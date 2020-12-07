Россия
ЧМ-2022
Футбол
Мальта
Россия впервые сыграет с Мальтой в квалификации. Остальные соперники уже встречались
07 декабря, 21:23
Прошла жеребьевка европейской части квалификации к ЧМ-2022.
Соперники сборной России в группе – Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
С командой Мальты Россия играла всего один раз – в товарищеском матче в феврале 1996 года. Россияне играли в столице Мальты – Валетте в присутствии 1800 зрителей и победили 2:0 благодаря голам Карпина и Кирьякова.
С остальными соперниками по группе к ЧМ-2022 Россия уже встречалась в разных квалификационных и финальных турнирах.
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