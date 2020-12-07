Россия впервые сыграет с Мальтой в квалификации. Остальные соперники уже встречались

Прошла жеребьевка европейской части квалификации к ЧМ-2022.

Соперники сборной России в группе – Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

С командой Мальты Россия играла всего один раз – в товарищеском матче в феврале 1996 года. Россияне играли в столице Мальты – Валетте в присутствии 1800 зрителей и победили 2:0 благодаря голам Карпина и Кирьякова.

С остальными соперниками по группе к ЧМ-2022 Россия уже встречалась в разных квалификационных и финальных турнирах.