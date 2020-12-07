Россия
ЧМ-2022
Футбол
Россия попала в группу к Хорватии, Словакии, Словении, Кипру и Мальте в отборе на ЧМ-2022
07 декабря, 20:34
Состоялась жеребьевка квалификационного этапа ЧМ-2022 в европейской части.
Итак, наша группа:
🇭🇷 Хорватия
🇸🇰 Словакия
🇷🇺 Россия
🇸🇮 Словения
🇨🇾 Кипр
🇲🇹 Мальта
Все матчи в группах состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.
На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.
Плей-офф будет сформирован из 10 команд, занявших вторые места, и двух лучших сборных по итогам Лиги наций. Эти 12 команд будут поделены на три секции по четыре сборные, в каждой из которых пройдут полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители трех финалов поедут на ЧМ.
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