Россия попала в группу к Хорватии, Словакии, Словении, Кипру и Мальте в отборе на ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка квалификационного этапа ЧМ-2022 в европейской части.

Итак, наша группа:

🇭🇷 Хорватия

🇸🇰 Словакия

🇷🇺 Россия

🇸🇮 Словения

🇨🇾 Кипр

🇲🇹 Мальта

Все матчи в группах состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.

На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.

Плей-офф будет сформирован из 10 команд, занявших вторые места, и двух лучших сборных по итогам Лиги наций. Эти 12 команд будут поделены на три секции по четыре сборные, в каждой из которых пройдут полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители трех финалов поедут на ЧМ.