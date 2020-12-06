Илья Шкурин
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ЦСКА
Шкурин забил два гола в сезоне РПЛ. Чалов – столько же, но сыграл в три раза больше минут
06 декабря, 20:51
ЦСКА и «Химки» сыграли со счетом 2:2. За ЦСКА в этой игре забили Никола Влашич и Илья Шкурин.
Влашич забил «Химкам». Это его первое результативное действие за ЦСКА в девяти играх
Федор Чалов в этом матче появился со скамейки. Он выходил на поле в 14 матчах РПЛ. В них он провел на поле 760 минут. Чалов забил два гола и сделал в сезоне четыре ассиста.
Шкурин участвовал всего в шести играх РПЛ. Только в двух из них вышел в старте, а всего отыграл 250 минут. Он забил «Тамбову» и «Химкам».
Шкурину 21 год. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. Он принадлежит ЦСКА с января 2020 года.
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