Шкурин забил два гола в сезоне РПЛ. Чалов – столько же, но сыграл в три раза больше минут

Федор Чалов в этом матче появился со скамейки. Он выходил на поле в 14 матчах РПЛ. В них он провел на поле 760 минут. Чалов забил два гола и сделал в сезоне четыре ассиста.

Шкурин участвовал всего в шести играх РПЛ. Только в двух из них вышел в старте, а всего отыграл 250 минут. Он забил «Тамбову» и «Химкам».

Шкурину 21 год. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. Он принадлежит ЦСКА с января 2020 года.