Илья Шкурин
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#Илья Шкурин #РПЛ #Футбол #ЦСКА

Шкурин забил два гола в сезоне РПЛ. Чалов – столько же, но сыграл в три раза больше минут

06 декабря, 20:51

ЦСКА и «Химки» сыграли со счетом 2:2. За ЦСКА в этой игре забили Никола Влашич и Илья Шкурин.

Влашич забил «Химкам». Это его первое результативное действие за ЦСКА в девяти играх

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 40
Шкурин 54
2:2
Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 47
Мирзов 51

Федор Чалов в этом матче появился со скамейки. Он выходил на поле в 14 матчах РПЛ. В них он провел на поле 760 минут. Чалов забил два гола и сделал в сезоне четыре ассиста.

Шкурин участвовал всего в шести играх РПЛ. Только в двух из них вышел в старте, а всего отыграл 250 минут. Он забил «Тамбову» и «Химкам».

Шкурину 21 год. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро. Он принадлежит ЦСКА с января 2020 года.

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