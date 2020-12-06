Никола Влашич
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Влашич забил «Химкам». Это его первое результативное действие за ЦСКА в девяти играх
06 декабря, 20:16
Никола Влашич открыл счет в матче 17-го тура РПЛ против «Химок». После его гола «Химки» забили дважды.
⚽️ Гол «Химкам» – первое результативное действие Влашича за девять матчей.
⚽️ Последний раз он забивал 26 октября в матче с тульским «Арсеналом» (5:1), когда сделал дубль.
⚽️ В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
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