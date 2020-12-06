Влашич забил «Химкам». Это его первое результативное действие за ЦСКА в девяти играх

⚽️ Гол «Химкам» – первое результативное действие Влашича за девять матчей.

⚽️ Последний раз он забивал 26 октября в матче с тульским «Арсеналом» (5:1), когда сделал дубль.

⚽️ В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.