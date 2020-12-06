Никола Влашич
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#Никола Влашич #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Химки

Влашич забил «Химкам». Это его первое результативное действие за ЦСКА в девяти играх

06 декабря, 20:16

Никола Влашич открыл счет в матче 17-го тура РПЛ против «Химок». После его гола «Химки» забили дважды.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 40
Шкурин 54
2:2
Матч завершен
Химки
Химки
Кухарчук 47
Мирзов 51

⚽️ Гол «Химкам» – первое результативное действие Влашича за девять матчей.

⚽️ Последний раз он забивал 26 октября в матче с тульским «Арсеналом» (5:1), когда сделал дубль.

⚽️ В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА в РПЛ 14 матчей, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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