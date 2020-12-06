Шкурин впервые с 22 августа вышел в стартовом составе ЦСКА

До игры с «Химками» Шкурин пять раз за сезон выходил на поле в матчах РПЛ. Только в игре с «Рубином» он появился в стартовом составе. 15 августа Шкурин забил «Тамбову».

В Лиге Европы Шкурин в четырех матчах оставался на скамейке. Один раз вышел на замену во втором тайме.

Шкурину 21 год. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.