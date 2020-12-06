Илья Шкурин
Футбол
ЦСКА
Шкурин впервые с 22 августа вышел в стартовом составе ЦСКА
06 декабря, 18:54
Илья Шкурин попал в стартовый состав ЦСКА на игру с «Химками». Федор Чалов и Адольфо Гайч остались в запасе.
До игры с «Химками» Шкурин пять раз за сезон выходил на поле в матчах РПЛ. Только в игре с «Рубином» он появился в стартовом составе. 15 августа Шкурин забил «Тамбову».
В Лиге Европы Шкурин в четырех матчах оставался на скамейке. Один раз вышел на замену во втором тайме.
Шкурину 21 год. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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