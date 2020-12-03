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#Лига чемпионов #Футбол #Ювентус #Динамо К

Киевскому «Динамо» для выхода в Лигу Европы достаточно не пропустить от «Ференцвароша»

03 декабря, 00:52

«Динамо» Киев уступило в гостях «Ювентусу» в пятом туре Лиги чемпионов.

Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеза 21
Роналду 57
Мората 66
3:0
Матч завершен
Динамо
Киев

В параллельной игре «Барселона» разгромила «Ференцварош».

«Динамо» Киев и «Ференцварош» набрали по одному очку и в последнем туре разыграют выход в Лигу Европы

  • В первой игре в Венгрии была ничья 2:2.
  • В шестом туре «Динамо» примет «Ференцварош» дома и может сыграть вничью не крупнее 2:2, чтобы остаться на третьем месте.
  • «Ференцварош» выйдет в ЛЕ, если обыграет «Динамо».

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