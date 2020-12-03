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Киевскому «Динамо» для выхода в Лигу Европы достаточно не пропустить от «Ференцвароша»
03 декабря, 00:52
«Динамо» Киев уступило в гостях «Ювентусу» в пятом туре Лиги чемпионов.
В параллельной игре «Барселона» разгромила «Ференцварош».
«Динамо» Киев и «Ференцварош» набрали по одному очку и в последнем туре разыграют выход в Лигу Европы.
- В первой игре в Венгрии была ничья 2:2.
- В шестом туре «Динамо» примет «Ференцварош» дома и может сыграть вничью не крупнее 2:2, чтобы остаться на третьем месте.
- «Ференцварош» выйдет в ЛЕ, если обыграет «Динамо».
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