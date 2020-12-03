Киевскому «Динамо» для выхода в Лигу Европы достаточно не пропустить от «Ференцвароша»

В параллельной игре «Барселона» разгромила «Ференцварош».

«Динамо» Киев и «Ференцварош» набрали по одному очку и в последнем туре разыграют выход в Лигу Европы.

В первой игре в Венгрии была ничья 2:2.

В шестом туре «Динамо» примет «Ференцварош» дома и может сыграть вничью не крупнее 2:2, чтобы остаться на третьем месте.

«Ференцварош» выйдет в ЛЕ, если обыграет «Динамо».

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