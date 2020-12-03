Лига чемпионов
Футбол
Барселона
Ференцварош
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Барселона #Ференцварош

«Барселона» и «Ювентус» разыграют первое место в последнем туре. «Юве» желательна крупная победа

03 декабря, 00:51

«Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов разгромила на выезде «Ференцварош».

Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
0:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 14
Брайтвайт 20
Дембеле 28

В параллельном матче «Ювентус» крупно обыграл киевское «Динамо». Расклад в группе теперь следующий:

  • «Барселона» – 15
  • «Ювентус» – 12
  • «Динамо» – 1
  • «Ференцварош» – 1

«Барселона» примет «Ювентус» в матче шестого тура. 

  • «Юве» для первого места нужна победа в два гола, начиная с 3:1 или крупная (в первой игре он уступил дома 0:2).
  • «Барса» может себе позволить проиграть с разницей в один мяч или даже 0:2 (у нее по турниру лучше разница мячей) и остаться первой.

Таблицы групп Лиги чемпионов

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что было в туре
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
Как «Реал» проиграл «Шахтеру» – объясняем в одном скриншоте
Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол
Самый красивый промах ЛЧ – чувак зарядил пяткой в перекладину
Игрок «Ман Сити» не забил с линии чужих ворот. Еще и вынес из них мяч
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Барселона
#Ференцварош