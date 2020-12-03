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Ференцварош
«Барселона» и «Ювентус» разыграют первое место в последнем туре. «Юве» желательна крупная победа
03 декабря, 00:51
«Барселона» в пятом туре Лиги чемпионов разгромила на выезде «Ференцварош».
В параллельном матче «Ювентус» крупно обыграл киевское «Динамо». Расклад в группе теперь следующий:
- «Барселона» – 15
- «Ювентус» – 12
- «Динамо» – 1
- «Ференцварош» – 1
«Барселона» примет «Ювентус» в матче шестого тура.
- «Юве» для первого места нужна победа в два гола, начиная с 3:1 или крупная (в первой игре он уступил дома 0:2).
- «Барса» может себе позволить проиграть с разницей в один мяч или даже 0:2 (у нее по турниру лучше разница мячей) и остаться первой.
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