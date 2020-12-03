«Барселона» и «Ювентус» разыграют первое место в последнем туре. «Юве» желательна крупная победа

В параллельном матче «Ювентус» крупно обыграл киевское «Динамо». Расклад в группе теперь следующий:

«Барселона» – 15

«Ювентус» – 12

«Динамо» – 1

«Ференцварош» – 1

«Барселона» примет «Ювентус» в матче шестого тура.

«Юве» для первого места нужна победа в два гола, начиная с 3:1 или крупная (в первой игре он уступил дома 0:2).

«Барса» может себе позволить проиграть с разницей в один мяч или даже 0:2 (у нее по турниру лучше разница мячей) и остаться первой.

Таблицы групп Лиги чемпионов