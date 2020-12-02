Аталанта
Лига чемпионов
Аякс
Футбол
Алексей Миранчук
Поделиться:
Миранчук сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, если «Аталанта» не проиграет «Аяксу»
0
На данный момент ситуация в группе D такая:
«Ливерпуль» досрочно выиграл группу, а «Мидтьюлланд» не поднимется с последнего места. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Аталанте» нужно не проиграть в последнем туре «Аяксу». В первом матче между командами была ничья – 2:2.
🇷🇺 В составе «Аталанты» выступает Алексей Миранчук, который сейчас лечится от коронавируса. В этом сезоне он дважды выходил на замену в матчах Лиги чемпионов и забил гол «Мидтьюлланду».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые