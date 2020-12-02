Миранчук сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, если «Аталанта» не проиграет «Аяксу»

«Ливерпуль» досрочно выиграл группу, а «Мидтьюлланд» не поднимется с последнего места. Чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Аталанте» нужно не проиграть в последнем туре «Аяксу». В первом матче между командами была ничья – 2:2.

🇷🇺 В составе «Аталанты» выступает Алексей Миранчук, который сейчас лечится от коронавируса. В этом сезоне он дважды выходил на замену в матчах Лиги чемпионов и забил гол «Мидтьюлланду».