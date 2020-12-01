Состав «Локомотива» на игру с «Зальцбургом». Миранчук в запасе, три форварда – в основе

«Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. И он опубликовал состав:

Гилерме – Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов – Магкеев, Рыбус, Лисакович – Эдер, Зе Луиш

Крыховяк и Куликов не сыграют из-за сомнительных тестов на ковид.