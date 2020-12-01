Локомотив
Лига чемпионов
Футбол
Зальцбург
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #Лига чемпионов #Футбол #Зальцбург

Состав «Локомотива» на игру с «Зальцбургом». Миранчук в запасе, три форварда – в основе

01 декабря, 19:58

«Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. И он опубликовал состав:

Гилерме – Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов – Магкеев, Рыбус, Лисакович – Эдер, Зе Луиш

Крыховяк и Куликов не сыграют из-за сомнительных тестов на ковид.

  • «Локомотив» идет на третьем месте в группе (3 очка). «Зальцбург» с одним баллом на последнем месте.
  • Если «Локомотив» победит, то точно  сыграет в еврокубках весной.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#Лига чемпионов
#Футбол
#Зальцбург