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Состав «Локомотива» на игру с «Зальцбургом». Миранчук в запасе, три форварда – в основе
01 декабря, 19:58
«Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. И он опубликовал состав:
Гилерме – Живоглядов, Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов – Магкеев, Рыбус, Лисакович – Эдер, Зе Луиш
Крыховяк и Куликов не сыграют из-за сомнительных тестов на ковид.
- «Локомотив» идет на третьем месте в группе (3 очка). «Зальцбург» с одним баллом на последнем месте.
- Если «Локомотив» победит, то точно сыграет в еврокубках весной.
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