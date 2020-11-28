Зенит
Лига чемпионов
РПЛ
Футбол
ЦСКА
Лацио
Рубин
Локомотив
Арсенал Тула
Ахмат
Ротор
Безвыигрышная серия «Зенита» – три матча
час назад
Последняя встреча – нулевая ничья с «Арсеналом». До этого у «Зенита» были поражение от «Лацио» (1:3) и ничья с «Ахматом» (2:2).
В последний раз «Арсенал» побеждал в РПЛ 18 октября. После этого – два очка в пяти встречах:
- Поражение от ЦСКА (1:5).
- Поражение от «Рубина» (1:3).
- Ничья с «Ротором» (1:1).
- Поражение от «Локомотива» (0:1).
- Ничья с «Зенитом» (0:0). Впервые Дмитрий Парфенов отобрал очки у Сергея Семака.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые