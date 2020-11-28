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#Зенит #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ #ЦСКА #Локомотив #Рубин #Ротор #Ахмат #Арсенал Тула #Лацио

Безвыигрышная серия «Зенита» – три матча

час назад

Последняя встреча – нулевая ничья с «Арсеналом». До этого у «Зенита» были поражение от «Лацио» (1:3) и ничья с «Ахматом» (2:2).

Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

В последний раз «Арсенал» побеждал в РПЛ 18 октября. После этого – два очка в пяти встречах:

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