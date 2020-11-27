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#Россия #Футбол #ЧМ-2022

Россия – официально в третьей корзине для жеребьевки к ЧМ-2022. Группы станут известны 7 декабря

3 часа назад

ФИФА показала корзины для жеребьевки квалификации к ЧМ-2022. Сборная России, как и ожидалось, возглавила третью корзину.

Жеребьевка пройдет 7 декабря в Цюрихе.

ФИФА

  • Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.
  • Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
  • Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
  • Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.
  • Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
  • Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.
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