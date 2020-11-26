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Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
час назад
РПЛ объявила, что перед всеми матчами 16-го тура будет минута молчания в память о Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе тоже начались с минуты молчания.
А президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис объявил, что стадион «Сан-Паоло» может быть переименован в честь Марадоны.
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