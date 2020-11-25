Диего Коста
Лига чемпионов
Футбол
Атлетико
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Диего Коста #Лига чемпионов #Футбол #Локомотив #Атлетико

Диего Коста пропустит матч с «Локомотивом» из-за тромбоза вен в ноге

38 минут назад

«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Диего Коста пропустит матч из-за тромбоза глубоких вен правой ноги.

«Атлетико» пишет, что это никак не связано с его остальными травмами. 25 ноября Коста прошел обследование из-за дискомфорта в ноге.

Диего Коста в этом сезоне провел за «Атлетико» пять матчей в Примере. Там он забил один гол. В Лиге чемпионов он еще не играл.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Диего Коста
#Лига чемпионов
#Футбол
#Локомотив
#Атлетико