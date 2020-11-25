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Диего Коста пропустит матч с «Локомотивом» из-за тромбоза вен в ноге
38 минут назад
«Атлетико» и «Локомотив» сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Диего Коста пропустит матч из-за тромбоза глубоких вен правой ноги.
«Атлетико» пишет, что это никак не связано с его остальными травмами. 25 ноября Коста прошел обследование из-за дискомфорта в ноге.
Диего Коста в этом сезоне провел за «Атлетико» пять матчей в Примере. Там он забил один гол. В Лиге чемпионов он еще не играл.
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