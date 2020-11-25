Юрий Жирков
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Жирков провел пять матчей за 12 дней. Ему 37 лет
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С 12 ноября Юрий Жирков сыграл три матча за сборную России и два – за «Зенит». Три поражения и две ничьих:
- 12 ноября. 67 минут против Молдавии (0:0).
- 15 ноября. Полный матч против Турции (2:3).
- 18 ноября. Полный матч против Сербии (0:5).
- 21 ноября. 67 минут против «Ахмата» (2:2).
- 24 ноября. 73 минуты против «Лацио» (1:3).
В этом сезоне Жирков провел 10 матчей в РПЛ + три матча в Лиге чемпионов. Ему 37 лет.
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