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#Юрий Жирков #Лига чемпионов #РПЛ #Зенит #Футбол #Россия #Лига наций
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Жирков провел пять матчей за 12 дней. Ему 37 лет

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С 12 ноября Юрий Жирков сыграл три матча за сборную России и два – за «Зенит». Три поражения и две ничьих:

В этом сезоне Жирков провел 10 матчей в РПЛ + три матча в Лиге чемпионов. Ему 37 лет.

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#Лига наций