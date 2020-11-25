Юрий Жирков
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#Юрий Жирков #Футбол #РПЛ #Лига наций #Лига чемпионов #Россия #Зенит

Жирков провел пять матчей за 12 дней. Ему 37 лет

5 часов назад

С 12 ноября Юрий Жирков сыграл три матча за сборную России и два – за «Зенит». Три поражения и две ничьих:

В этом сезоне Жирков провел 10 матчей в РПЛ + три матча в Лиге чемпионов. Ему 37 лет.

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