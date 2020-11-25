Жирков провел пять матчей за 12 дней. Ему 37 лет

С 12 ноября Юрий Жирков сыграл три матча за сборную России и два – за «Зенит». Три поражения и две ничьих:

12 ноября. 67 минут против Молдавии (0:0).

15 ноября. Полный матч против Турции (2:3).

18 ноября. Полный матч против Сербии (0:5).

21 ноября. 67 минут против «Ахмата» (2:2).

24 ноября. 73 минуты против «Лацио» (1:3).

В этом сезоне Жирков провел 10 матчей в РПЛ + три матча в Лиге чемпионов. Ему 37 лет.