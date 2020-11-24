Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #Лига чемпионов #Ювентус #Ференцварош

Роналду-2020: 36 матчей и 36 голов. В феврале ему исполнится 36 лет

вчера, 23:08

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ференцвароша» стал для Криштиану Роналду 36-м в 2020 году. За этот год он забил 36 голов.

Global Look Press / Keystone Press Agency

🚀 В этом сезоне Лиги чемпионов Роналду не забил за «Ювентус» ни одного гола. Только одна голевая передача.

🚀 Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Серии А-2020/21 – восемь голов за пять матчей.

🚀 В феврале Роналду исполнится 36 лет.

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