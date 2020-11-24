Роналду-2020: 36 матчей и 36 голов. В феврале ему исполнится 36 лет

🚀 В этом сезоне Лиги чемпионов Роналду не забил за «Ювентус» ни одного гола. Только одна голевая передача.

🚀 Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Серии А-2020/21 – восемь голов за пять матчей.

🚀 В феврале Роналду исполнится 36 лет.