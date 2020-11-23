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#Лига чемпионов #Футбол #Краснодар #Севилья

Где смотреть матч «Краснодар» – «Севилья»

23 ноября, 23:04

В четвертом туре Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Севилью». Матч состоится 24 ноября и начнется в 20:55 по Москве.

Прямую трансляцию можно посмотреть на «Матч ТВ». Она начнется в 20:00.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 56
1:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 4
Эль-Хаддади 90
  • В третьем туре команды играли в Севилье. Хозяева победили 3:2, хотя уступали по ходу матча 1:2, играя вдесятером.
  • «Севилье» в игре не поможет Хесус Навас – в прошлом туре он был удален.
  • «Краснодар» и «Севилья» играли два года назад в Лиге Европы. Российский клуб выиграл дома 2:1, а на выезде уступил 0:3.
  • Обе команды выиграли свои последние матчи в чемпионатах. «Краснодар» минимально обыграл «Тамбов» 1:0, «Севилья» добилась волевой победы в игре с «Сельтой» (4:2).

Прогноз на матч «Краснодар» – «Севилья»

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