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Где смотреть матч «Краснодар» – «Севилья»
23 ноября, 23:04
В четвертом туре Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Севилью». Матч состоится 24 ноября и начнется в 20:55 по Москве.
Прямую трансляцию можно посмотреть на «Матч ТВ». Она начнется в 20:00.
- В третьем туре команды играли в Севилье. Хозяева победили 3:2, хотя уступали по ходу матча 1:2, играя вдесятером.
- «Севилье» в игре не поможет Хесус Навас – в прошлом туре он был удален.
- «Краснодар» и «Севилья» играли два года назад в Лиге Европы. Российский клуб выиграл дома 2:1, а на выезде уступил 0:3.
- Обе команды выиграли свои последние матчи в чемпионатах. «Краснодар» минимально обыграл «Тамбов» 1:0, «Севилья» добилась волевой победы в игре с «Сельтой» (4:2).
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