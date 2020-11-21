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Арсенал Тула
«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» и прервал шестиматчевую серию без побед
21 ноября, 20:55
Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Антон Миранчук.
- В конце первого тайма вторую желтую карточку получил Ведран Чорлука и покинул поле.
- Во втором тайме из-за игры рукой судья отменил гол Эдера.
- Для «Локо» это первая победа за семь матчей во всех турнирах. До этого было четыре поражения и две ничьих.
- Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся в РПЛ на шестое место. «Арсенал» – 12-й.
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