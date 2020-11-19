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Георгий Джикия
Александр Соболев
Игорь Дивеев
Три игрока сборной России травмировались по итогам матча с Сербией
19 ноября, 15:40
Сборная России закончила выступления в Лиге наций, проиграв 0:5 Сербии.
На следующий день твиттер команды сообщил о травмированных футболистах:
🚑 У Игоря Дивеева – подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.
🚑 У Георгия Джикии – дискомфорт в мышцах бедра.
🚑 У Александра Соболева (не играл) – проблемы с коленным суставом.
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