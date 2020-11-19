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Георгий Джикия
Александр Соболев
Игорь Дивеев
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#Россия #Футбол #Лига наций #Александр Соболев #Георгий Джикия #Игорь Дивеев

Три игрока сборной России травмировались по итогам матча с Сербией

19 ноября, 15:40

Сборная России закончила выступления в Лиге наций, проиграв 0:5 Сербии.

На следующий день твиттер команды сообщил о травмированных футболистах:

🚑 У Игоря Дивеева – подозрение на перелом носа и сотрясение мозга.

🚑 У Георгия Джикии – дискомфорт в мышцах бедра.

🚑 У Александра Соболева (не играл) – проблемы с коленным суставом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Вчерашний ужас
💁‍♂️ Россию утомила Сербия, которая не вышла на Евро, не побеждала в группе и потеряла трех людей из-за ковида
0:5 от Сербии. Самое крупное поражение за 16 лет, падение в третью корзину отбора к ЧМ-2022 и другие ужасы
0:4 от Сербии в первом тайме. А Заболотный бил шесть раз и ни разу не попал
Черчесов никогда не уходил сам из-за плохих результатов. Его контракт в сборной действует еще два года
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