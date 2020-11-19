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Статистика России в двух турнирах Лиги наций: два вторых места, четыре победы
19 ноября, 00:44
Сборная России завершила выступления в Лиге наций-2020/21.
В прошлом турнире Лиги наций Россия заняла второе место в группе со Швецией и Турцией. Шведы опередили нашу команду по личным встречам (0:0, 2:0):
- Общая статистика сборной России в двух турнирах Лиги наций: 10 матчей, четыре победы, три ничьи, три поражения. Разница мячей – 13:15.
- Россия не проиграла ни один из пяти домашних матчей – две победы и три ничьих.
- В гостях – две победы и три поражения.
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