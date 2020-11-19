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#Россия #Футбол #Лига наций

Безвыигрышная серия России продлилась до 6 матчей

19 ноября, 00:39

Сборная России проиграла с крупным счетом Сербии в последнем туре Лиги наций.

Матч завершен
Сербия
Радоньич 10
Йович 25
Влахович 41
Йович 45
Младенович 64
5:0
Матч завершен
Россия

В пяти последних матчах Россия ни разу не победила:

🔴 Швеция – 1:2 (товарищеский матч)

🟡 Турция – 1:1 (Лига наций)

🟡 Венгрия – 0:0 (Лига наций)

🟡 Молдавия – 0:0 (товарищеский матч)

🔴 Турция – 2:3 (Лига наций)

🔴 Сербия – 0:5 (Лига наций)

Последняя победа нашей команды состоялась 6 сентября. Тогда Россия выиграла в гостях у Венгрии – 3:2.

Последняя длительная безвыигрышная серия у сборной России была в 2017-2018 годах. Тогда команда Станислава Черчесова не побеждала в семи матчах подряд, все они были товарищескими.

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