Участник Олимпийских игр, долларовый миллиардер. Что нужно знать о новом владельце «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о смене владельца. Семья Делла Валле, которая владела и управляла командой последние 17 лет, продала ее за 170 миллионов евро американскому предпринимателю Рокко Комиссо. Вот – главные факты о Комиссо:

• Состояние Комиссо – 4,9 миллиарда долларов. По данным Forbes, он занимает 200 место в списке самых богатых американцев.

• Комиссо – итальянец, но почти всю жизнь он провел в США, в округе Колумбия. Там он играл в футбол за школу, приглашался в университетскую команду. На одном соревновании его заметил тренерский штаб Олимпийской сборной США и пригласил на ОИ-1972. Помимо Комиссо в ту сборную попали студенты со всей страны. Результат – четвертое место в группе с Марокко, Германией и Малайзией. Сам Комиссо провел на поле всего 15 минут.

• Несмотря на огромную любовь к футболу, своим главным делом Комиссо считает руководство компанией Mediacom – это пятый по величине интернет-провайдер в США. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиарда долларов.