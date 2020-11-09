РПЛ
Футбол
РПЛ после 14 туров: ЦСКА – лидер, «Краснодар» – в 13 очках от него, аутсайдеры отстали
09 ноября, 10:43
В РПЛ прошли 14 туров. По их итогам:
- ЦСКА все так же лидирует, «Зенит» отстает на очко.
- «Спартак» снова не победил и отстал на два балла от зоны ЛЧ.
- Четвертым стало «Динамо», которое закончит первый круг в тройке, если победит «Спартак» в следующем туре.
- «Локомотив» замыкает первую половину с отрицательной разницей.
- Только первая тройка забила больше «Краснодара», но он – десятый. И отстает на десять очков от тройки и на 13 – от лидера.
- Два последних места занимают «Уфа» и «Ротор», которые из-за своего пятиочкового отставания и останутся в зоне вылета по итогам первого круга.
Следующий тур пройдет 21-23 ноября – после паузы на матчи сборных.
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