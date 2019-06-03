АПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ

«Рамблер» назначил цену в 549 рублей в месяц за просмотр АПЛ. Раньше в России платили 599 – за шесть лиг

03 июня 2019, 17:08

Okko Sport, сервис компании «Рамблер», огласил цены на подписку на матчи английской Премьер-лиги.

  • Подписка на сезон с оплатой до 31 июля: 2990 рублей
  • Подписка на сезон с оплатой с 1 августа по 30 сентября: 3990 рублей
  • Подписка на месяц: 549 рублей
  • Подписка на сутки: 199 рублей

Один из примеров цен в минувшем сезоне: большинство матчей АПЛ можно было увидеть на каналах «НТВ-Плюс», пакета «Суперспорт» – 599 рублей в месяц за 11 каналов (пять из которых – в HD-качестве). Помимо АПЛ из футбола там показывали остальные четыре топ-чемпионата, а также матчи еврокубков и РПЛ.

Что касается подписок в других странах, то, например, сервис DAZN показывает матчи еврокубков, а также лиги Франции, Италии, Испании, Японии и Турции, а касаемо АПЛ собирается показывать все 380 матчей лиги плюс обзоры, превью и еженедельные материалы. Цена - $20 (1300 рублей) в месяц, $150 (9800 рублей) в год.

Sky Sports предлагает платить 18 фунтов в месяц за канал с АПЛ (почти 1500 рублей). Есть и стриминговый сервис Now TV, которым владеет Sky. Стоимость абонемента на весь сезон – 179 фунтов (14 700 рублей).

В апреле стало известно, что «Рамблер» купил права на АПЛ за семь миллионов евро. «Матч ТВ» покупал их ранее за 6,5 миллионов.

Актуально об английском футболе
Главный момент вчерашнего финала. Хендерсон праздновал победу в ЛЧ с отцом, победившим рак
Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
Когда твоя суперспособность – забивать в финалах. Педрографика
Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ