«Рамблер» назначил цену в 549 рублей в месяц за просмотр АПЛ. Раньше в России платили 599 – за шесть лиг

Okko Sport, сервис компании «Рамблер», огласил цены на подписку на матчи английской Премьер-лиги.

Подписка на сезон с оплатой до 31 июля: 2990 рублей

Подписка на сезон с оплатой с 1 августа по 30 сентября: 3990 рублей

Подписка на месяц: 549 рублей

Подписка на сутки: 199 рублей

Один из примеров цен в минувшем сезоне: большинство матчей АПЛ можно было увидеть на каналах «НТВ-Плюс», пакета «Суперспорт» – 599 рублей в месяц за 11 каналов (пять из которых – в HD-качестве). Помимо АПЛ из футбола там показывали остальные четыре топ-чемпионата, а также матчи еврокубков и РПЛ .

Что касается подписок в других странах, то, например, сервис DAZN показывает матчи еврокубков, а также лиги Франции, Италии, Испании, Японии и Турции, а касаемо АПЛ собирается показывать все 380 матчей лиги плюс обзоры, превью и еженедельные материалы. Цена - $20 (1300 рублей) в месяц, $150 (9800 рублей) в год.

Sky Sports предлагает платить 18 фунтов в месяц за канал с АПЛ (почти 1500 рублей). Есть и стриминговый сервис Now TV, которым владеет Sky. Стоимость абонемента на весь сезон – 179 фунтов (14 700 рублей).

В апреле стало известно, что «Рамблер» купил права на АПЛ за семь миллионов евро. «Матч ТВ» покупал их ранее за 6,5 миллионов.