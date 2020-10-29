Артем Дзюба
Лига чемпионов
Боруссия Д
Зенит
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«Зенит» заменил Дзюбу в перерыве. Так рано Дзюба не заменялся шесть лет
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«Зенит» играет в гостях с дортмундской «Боруссией» во втором туре Лиги чемпионов.
После первого тайма счет 0:0, а вышедший в стартовом составе Артем Дзюба был заменен на Андрея Мостового.
- В «Зенит» Дзюба заменялся в перерыве только в товарищеских матчах.
- В «Спартаке» – в матче с «Кубанью» еще при Унаи Эмери в 2012 году.
- Самый ранний уход с поля за последнее время – шесть лет назад в «Спартаке» на 28-й минуте матча с «Краснодаром» из-за травмы.
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