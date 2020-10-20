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#Лига чемпионов #Краснодар #Футбол #Ренн #Кристиан Рамирес
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом матче в Лиге чемпионов

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«Краснодар» и «Ренн» забили по одному голу. Каждый из этих клубов проводил первый для себя матч в Лиге чемпионов. 

Кристиан Рамиресавтор первого гола «Краснодара» в этом турнире.

Матч завершен
Ренн
Ренн
Гирасси 56'
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Рамирес 59'

«Севилья» и «Челси» завершили без голов параллельную игру. Поэтому «Краснодар» и «Ренн» пока делят первое место в группе.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Краснодар» сыграет 28 октября. Соперник – «Челси». Эта игра будет для клуба домашней.

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