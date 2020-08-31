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«Бенфика» играла с русскими клубами 8 раз за пять прошлых сезонов
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«Бенфика» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2020/2021. Победитель этой пары попадет на «Краснодар». Если дальше пройдет «Бенфика», то матч с «Краснодаром» станет для нее девятым против клубов из России за последние шесть сезонов.
До этого было так:
- Сезон-2014/2015. Поражение от «Зенита» дома 0:2
- Сезон-2014/2015. Поражение от «Зенита» в гостях 0:1
- Сезон-2015/2016. Победа над «Зенитом» дома 1:0
Сезон-2015/2016. Победа над «Зенитом» в гостях 2:1
- Сезон-2016/2017. Без русских клубов
- Сезон-2017/2018. Поражение от ЦСКА дома 1:2
- Сезон-2017/2018. Поражение от ЦСКА в гостях 0:2
- Сезон-2018/2019. Без русских клубов
- Сезон-2019/2020. Поражение от «Зенита» 1:2
- Сезон-2019/2020. Победа над «Зенитом» 3:0
Итого:
- 8 матчей
- 5 поражений
- 3 победы
- 8-10 по голам
«Бенфика» играет в группе Лиги чемпионов десять лет подряд. «Краснодар» не играл там ни разу.
Комментарии (1)
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07 сентября 2020, 00:19
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Подозрительно часто играли с Зенитом в Лиге чемпионов с тех пор, как Газпром стал одним из генеральных спонсоров турнира. Если кто-то вспомнит, когда последний раз в группе Зенита играл реально мировой топ, вроде Реала, Барсы, Баварии, Юве или любого действующего чемпиона Англии, то напомните.
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