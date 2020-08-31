«Бенфика» играла с русскими клубами 8 раз за пять прошлых сезонов

«Бенфика» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2020/2021. Победитель этой пары попадет на «Краснодар». Если дальше пройдет «Бенфика», то матч с «Краснодаром» станет для нее девятым против клубов из России за последние шесть сезонов.

До этого было так:

Сезон-2014/2015. Поражение от «Зенита» дома 0:2

Сезон-2014/2015. Поражение от «Зенита» в гостях 0:1

Сезон-2015/2016. Победа над «Зенитом» дома 1:0

Сезон-2015/2016. Победа над «Зенитом» в гостях 2:1

Сезон-2015/2016. Победа над «Зенитом» в гостях 2:1 Сезон-2016/2017. Без русских клубов

Сезон-2017/2018. Поражение от ЦСКА дома 1:2

Сезон-2017/2018. Поражение от ЦСКА в гостях 0:2

Сезон-2018/2019. Без русских клубов

Сезон-2019/2020. Поражение от «Зенита» 1:2

Сезон-2019/2020. Победа над «Зенитом» 3:0

Итого:

8 матчей

5 поражений

3 победы

8-10 по голам

«Бенфика» играет в группе Лиги чемпионов десять лет подряд. «Краснодар» не играл там ни разу.