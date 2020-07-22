Джанлуиджи Доннарумма
Серия А
Футбол
Милан
Сассуоло
У Доннаруммы 200 матчей за «Милан». Ему всего 21
22 июля 2020, 13:16
Доннарумма дебютировал за «Милан» в 2015-м в возрасте 16 лет и 242 дней. Сейчас ему 21 год, и матч против «Сассуоло» стал для него 200-м в составе «Милана».
А так выглядит топ-10 игроков по матчам за «Милан»:
1. Паоло Мальдини – 901.
2. Франко Барези – 714.
3. Алессандро Костакурта – 663.
4. Джанни Ривера – 648.
5. Мауро Тассотти – 576.
6. Массимо Амброзини – 488.
7. Джаннаро Гаттузо – 468.
8. Кларенс Зеедорф – 432.
9. Анжело Анкиллетти – 412.
10. Деметрио Альбертини – 406.
Доннарумма по этому показателю вышел на 60 место. Совсем рядом Бонера, Ван Бастен и Райкаард.
Комментарии (1)
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22 июля 2020, 14:14
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интересно косарь матчей пробьет?
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