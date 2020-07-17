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Лионель Месси
«Если продолжим в том же духе – проиграем «Наполи», – Месси снова раскритиковал «Барселону»
17 июля 2020, 04:12
«Барселона» проиграла дома «Осасуне» 1:2, пропустив решающий гол в большинстве. Чемпионом стал «Реал».
Лионель Месси недоволен: «Рома», «Ливерпуль»... Фанаты начинают терять терпение, и это нормально, раз мы им ничего не даем. Если мы хотим биться за Лигу чемпионов, многое должно измениться, а продолжим так же – проиграем «Наполи».
Он добавил, что в «Барсе» каждому нужно иметь серьезную самокритику, начиная с игроков.
Матч 1/8 финала ЛЧ против «Наполи» – через три недели, 8 августа.
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