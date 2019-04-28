«Бавария» чуть не проиграла «Нюрнбергу». На 92-й минуте соперник не реализовал пенальти

Интрига в Бундеслиге – отдельная тема этого сезона. Даже после поражения «Боруссии» от «Шальке» (2:4) она все еще есть.

«Бавария» играла с «Нюрнбергом». Победа с любым счетом увеличивала преимущество мюнхенцев в таблице до четырех очков. За три тура до конца такое вряд ли отыгрывается.

Матч с 17-й командой чемпионата прошел для «Баварии» неожиданно тяжело. «Бавария» проигрывала до 75-й минуты, но даже гол Гнабри почти ничего не изменил.