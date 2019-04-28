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#Бундеслига #Бавария #Боруссия Д

«Бавария» чуть не проиграла «Нюрнбергу». На 92-й минуте соперник не реализовал пенальти

28 апреля 2019, 21:34

Интрига в Бундеслиге – отдельная тема этого сезона. Даже после поражения «Боруссии» от «Шальке» (2:4) она все еще есть.

«Бавария» играла с «Нюрнбергом». Победа с любым счетом увеличивала преимущество мюнхенцев в таблице до четырех очков. За три тура до конца такое вряд ли отыгрывается.

Матч с 17-й командой чемпионата прошел для «Баварии» неожиданно тяжело. «Бавария» проигрывала до 75-й минуты, но даже гол Гнабри почти ничего не изменил.

На 92-й минуте защитник «Нюрнберга» Тим Ляйбольд пошел бить пенальти, но попал в штангу. Итог – ничья. Преимущество «Баварии» над «Боруссией» теперь составляет всего два очка.

Календарь у лидеров чемпионата по сложности примерно одинаковый.

«Бавария»: «Ганновер», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт».

«Боруссия Д»: «Вердер», «Фортуна», «Боруссия М».

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