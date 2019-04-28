«Бавария» чуть не проиграла «Нюрнбергу». На 92-й минуте соперник не реализовал пенальти
Интрига в Бундеслиге – отдельная тема этого сезона. Даже после поражения «Боруссии» от «Шальке» (2:4) она все еще есть.
«Бавария» играла с «Нюрнбергом». Победа с любым счетом увеличивала преимущество мюнхенцев в таблице до четырех очков. За три тура до конца такое вряд ли отыгрывается.
Матч с 17-й командой чемпионата прошел для «Баварии» неожиданно тяжело. «Бавария» проигрывала до 75-й минуты, но даже гол Гнабри почти ничего не изменил.
На 92-й минуте защитник «Нюрнберга» Тим Ляйбольд пошел бить пенальти, но попал в штангу. Итог – ничья. Преимущество «Баварии» над «Боруссией» теперь составляет всего два очка.
Календарь у лидеров чемпионата по сложности примерно одинаковый.
«Бавария»: «Ганновер», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт».
«Боруссия Д»: «Вердер», «Фортуна», «Боруссия М».