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#UFC #коронавирус #MMA

В июне в UFC сдали 2,5 тысячи тестов на коронавирус, 11 из них – положительные

07 июля 2020, 10:42

Организация брала тесты у бойцов, секундантов, членов команд и журналистов.

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