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UFC
MMA
коронавирус
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#UFC
#коронавирус
#MMA
В июне в UFC сдали 2,5 тысячи тестов на коронавирус, 11 из них – положительные
07 июля 2020, 10:42
Организация
брала
тесты у бойцов, секундантов, членов команд и журналистов.
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