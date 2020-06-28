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#Сердар Азмун #РПЛ #Футбол #Зенит #Крылья Советов #Сафаа Хади

Азмун гулял по Санкт-Петербургу с игроком «Крыльев». Теперь «Зенит» его накажет

28 июня 2020, 10:17

Игрок «Крыльев» Сафаа Хади и Сердар Азмун гуляли по Санкт-Петербургу. Хади выложил фото, где они с Азмуном не соблюдали социальную дистанцию. Он уже удалил пост, но Азмун все равно пострадал. Клуб посчитал, что он подверг опасности близких людей и партнеров по «Зениту».

«Р-Спорт» получил комментарий пресс-службы «Зенита». Главная фраза: «В любом случае к Сердару Азмуну будут применены самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба».

Азмун и Хади встретились после игры «Зенита» и «Крыльев» (2:1).

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