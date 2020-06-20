НХЛ
Хоккей
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #коронавирус #Хоккей

В НХЛ зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом

20 июня 2020, 09:35

НХЛ не сообщила имена людей, сдавших положительный тест на коронавирус.

Лига в официальном заявлении написала, что с момента начала добровольных тренировок (такие занятия стартовали 8 июня – игроки тренируются в группах по 6 человек) проведено более 200 тестов. И только 11 из них были положительными.

Все те, у кого обнаружили коронавирус, сейчас находятся на самоизоляции.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Василевский прервал победную серию с «Тампой» из 12 матчей. Против «Далласа» он пропустил четырежды после 41 броска
15 подряд поражений «Баффало» – антирекорд НХЛ
Капризов впервые за четыре матча набрал очко за «Миннесоту»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#коронавирус
#Хоккей