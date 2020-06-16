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#Бавария #Футбол #Бундеслига

У «Баварии» восьмое чемпионство подряд. В честь этого клуб переименовал аккаунт в твиттере

16 июня 2020, 23:51

Теперь там так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наши тексты о «Баварии»
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
Дэвис из «Баварии» – 🚀
Два немца залезли на дерево, чтобы посмотреть матч «Баварии». Снимала полиция
Мы же совсем не говорим про нового тренера «Баварии»! Исправляемся тут
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