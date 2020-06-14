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#Боруссия Д #Футбол #Бундеслига #Байер #Юлиан Брандт

«Боруссия» в соцсетях убрала 0, A, В и О из логотипа и фамилий на форме в честь международного дня донора

14 июня 2020, 19:08

Эти буквы символизируют группы крови. В честь международного дня донора «Боруссия» сделала фото, на которых удалила их из формы и логотипа.

Акцию поддержал Юлиан Брандт.

И леверкузенский «Баейр». В анонсе состава на матч с «Шальке» пропали эти буквы из фамилий игроков.

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