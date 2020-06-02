Гулачи – первый голкипер Бундеслиги с ассистом в сезоне. Стал бы им раньше, но осенью пас не зачли

Розыгрыш через длинную передачу Гулачи – как один из вариантов развития атаки «Лейпцига», например, эту особенность изучали пару лет назад – пас на Поульсена с последующей скидкой на Вернера.

Но часто ее клуб не использует – у Гулачи 5,3 точных длинных передачи за игру, по количеству это предпоследнее место среди голкиперов Бундеслиги, сыгравших не менее десяти матчей.