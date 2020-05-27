Бундеслига
Футбол
Бавария
Шальке
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бундеслига #Футбол #Бавария #Шальке

Только «Шальке» в Бундеслиге не набрал очков после рестарта

27 мая 2020, 23:34

Завершился 28-й тур Бундеслиги. Результаты:

  • «Боруссия» Д – «Бавария» 0:1;
  • «Айнтрахт» – «Фрайбург» 3:3;
  • «Вердер» – «Боруссия» М 0:0;
  • «Байер» – «Вольфсбург» 1:4;
  • «Лейпциг» – «Герта» 2:2;
  • «Унион» – «Майнц» 1:1;
  • «Фортуна» – «Шальке» 2:1;
  • «Хоффенхайм» – «Кельн» 3:1;
  • «Аугсбург» – «Падерборн» 0:0.

Всего после возобновления Бундеслиги прошло три тура.

Только пять из 27 матчей выиграли хозяева. 12 побед у гостей.

Только «Бавария» выиграла все три матча и набрала девять очков. Ближе к этому результату – «Герта» (семь очков).

Единственный клуб без очков после трех туров – «Шальке». По одному набрали «Унион» и «Айнтрахт».

Таблица выглядит так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные события тура
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
Что теперь помешает чемпионству «Баварии»
Оказывается, Киммих подготовился к чудо-удару парашютом
Дэвис из «Баварии» – 🚀
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бундеслига
#Футбол
#Бавария
#Шальке