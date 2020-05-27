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Только «Шальке» в Бундеслиге не набрал очков после рестарта
27 мая 2020, 23:34
Завершился 28-й тур Бундеслиги. Результаты:
- «Боруссия» Д – «Бавария» 0:1;
- «Айнтрахт» – «Фрайбург» 3:3;
- «Вердер» – «Боруссия» М 0:0;
- «Байер» – «Вольфсбург» 1:4;
- «Лейпциг» – «Герта» 2:2;
- «Унион» – «Майнц» 1:1;
- «Фортуна» – «Шальке» 2:1;
- «Хоффенхайм» – «Кельн» 3:1;
- «Аугсбург» – «Падерборн» 0:0.
Всего после возобновления Бундеслиги прошло три тура.
• Только пять из 27 матчей выиграли хозяева. 12 побед у гостей.
• Только «Бавария» выиграла все три матча и набрала девять очков. Ближе к этому результату – «Герта» (семь очков).
• Единственный клуб без очков после трех туров – «Шальке». По одному набрали «Унион» и «Айнтрахт».
Таблица выглядит так:
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