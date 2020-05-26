Йозуа Киммих
Бундеслига
Футбол
Бавария
Боруссия Д
Если Киммих забивает, «Бавария» побеждает в Бундеслиге с сухим счетом. Работает уже три сезона
26 мая, 21:41
Шесть победных матчей, которые растянулись на три сезона. Интересно, что в сезоне-2016/17 Киммих забил в Бундеслиге шесть голов. Их он тоже растянул на шесть матчей, но тогда «Бавария» не пропустила только в трех. Дальше было так:
Сезон-2017/18
- «Бавария» – «Фрайбург» – 5:0
Сезон-2018/19
- «Ганновер» – «Бавария» – 0:4
- «Бавария» – «Вольфсбург» – 6:0
Сезон-2019/20
- «Фортуна» – «Бавария» – 0:4
- «Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:6
- «Боруссия Д» – «Бавария» – 0:1
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