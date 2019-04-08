Олимпийский чемпион по лыжам Крюков завершил карьеру. Он откроет лыжную академию

Sport24 записал слова лыжника Никиты Крюкова, который объявил о завершении карьеры. Вот главное:

Решение обдуманное. Крюков думал год.

Он посоветовал всем идти в лыжи и назвал их лучшим видом спорта.

Скоро откроется лыжная академия имени Никиты Крюкова. Это будет частный проект.

Никите Крюкову 33 года. Он выигрывал золото в спринте на Олимпиаде в Ванкувере в 2010-м. В Сочи-2014 получил серебряную медаль в командном спринте. На чемпионатах мира трижды брал золото, по разу – серебро и бронзу.

От Олимпиады в Пхенчхане он отказался, потому что не захотел выступать под нейтральным флагом. Перед этим Крюкова дисквалифицировали и пожизненно отстранили от Игр, но CAS отменил решение.