Боец UFC Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Его бой на UFC 249 отменен, сам турнир – пока нет

Роналдо Соуза получил положительный результат теста на коронавирус. Его бой против Юрайи Холла сразу вычеркнули из сетки UFC 249.

ESPN пишет, что на проведение турнира это никак не повлияет. Тесты остальных участников были отрицательными.

Юрайя Холл поддержал соперника в твиттере: «Брат, я знаю, это отстой. Мне жаль, что ты должен пройти через это. Я вне себя от опустошения из-за упущенной возможности. Я желаю здоровья тебе и твоей семье».