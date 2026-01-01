Юрайя Холл

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Боец UFC Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Его бой на UFC 249 отменен, сам турнир – пока нет
#Роналдо Соуза
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Последний поединок 45-летнего бойца из UFC: жесткий нокаут, слезы и уважение от соперника
#Андерсон Сильва
Почему UFC 249 не отменили, хотя у бойца Соузы нашли коронавирус
#Роналдо Соуза
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