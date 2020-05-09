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Почему UFC 249 не отменили, хотя у бойца Соузы нашли коронавирус
Что произошло?
В прелимах на UFC 249 планировали бой Роналдо Соузы и Юрайи Холла. За сутки до боя Соуза получил положительный результат теста на коронавирус. Тогда же вирус подтвердился еще и у двух членов его команды. Симптомов ни у кого из них нет. Всех троих сразу изолировали, бой с участием Соузы вычеркнули из списка, но весь турнир не отменили.
Позиция UFC: коронавирус только у Соузы, поэтому можно драться
Журналист ESPN Ариэль Хельвани подтверждает – другие 23 бойца получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. Это повлияло на общую позицию промоушена: из-за положительного теста у одного из бойцов нет смысла отменять весь турнир. В официальном заявлении от UFC подробно расписаны причины такого решения. Главные выдержки:
- UFC проконтролирует состояние здоровье Соузы и двух членов его команды. Все они изолированы от остальных участников и держат связь дистанционно.
- Соуза и его команда следовали протоколам здоровья: соблюдали социальную дистанцию, изолировались, носили маски.
- UFC считает, что этот случай показывает эффективность работы всех принятых мер безопасности.
Бретт Окамото из ESPN пообщался о произошедшем с Дэйной Уайтом. Президент UFC рассказал, что только за эту неделю промоушен провел 1200 тестов на коронавирус для 300 человек. Роналдо Соуза получит медицинскую помощь. Все ближайшие турниры UFC в Джексонвилле 9, 13 и 16 мая по-прежнему в силе.
Соуза соблюдал не все правила безопасности
Адам Хилл рассказал историю от сотрудника государственной комиссии штата Флорида. Тот добавил подробностей: Соуза контактировал с родственником, у которого ранее обнаружили коронавирус. Об этом в UFC узнали сразу, когда Соуза только приехал. Он все время находился в изоляции, поэтому система сработала.
Фанаты и журналисты обсуждают видео, где Соуза контактирует с другими бойцами UFC. Его выкладывал в инстаграм (уже удалил) Фабрисиу Вердум. «Это похоже на изоляцию?» – пишет один из болельщиков. Все контакты происходили перед процедурой взвешивания. Сам Соуза в момент съемки видео был в маске и в перчатках, но точно не на нужной дистанции от остальных бойцов.
Журналист The Athletic Бен Фаулкс зарубился в твиттере с Хиллом. «Вы могли бы написать, что Соуза почти всегда находился на дистанции. Но нет, он точно не был в изоляции. Мы видели, как он спокойно стоял рядом с Уайтом и Холлом. Это не похоже на изоляцию».
Сам Юрайя Холл расстроился из-за факта отмены боя и пожелал Соузе здоровья: «Брат, я знаю, это отстой. Мне жаль, что ты должен пройти через это. Я вне себя от опустошения из-за упущенной возможности. Я желаю здоровья тебе и твоей семье».
В дополнение – такое. Дэйна Уайт контачил с бойцами без перчаток: