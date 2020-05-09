Почему UFC 249 не отменили, хотя у бойца Соузы нашли коронавирус

Бретт Окамото из ESPN пообщался о произошедшем с Дэйной Уайтом. Президент UFC рассказал, что только за эту неделю промоушен провел 1200 тестов на коронавирус для 300 человек. Роналдо Соуза получит медицинскую помощь. Все ближайшие турниры UFC в Джексонвилле 9, 13 и 16 мая по-прежнему в силе.

Соуза соблюдал не все правила безопасности

Адам Хилл рассказал историю от сотрудника государственной комиссии штата Флорида. Тот добавил подробностей: Соуза контактировал с родственником, у которого ранее обнаружили коронавирус. Об этом в UFC узнали сразу, когда Соуза только приехал. Он все время находился в изоляции, поэтому система сработала.

Фанаты и журналисты обсуждают видео, где Соуза контактирует с другими бойцами UFC. Его выкладывал в инстаграм (уже удалил) Фабрисиу Вердум. «Это похоже на изоляцию?» – пишет один из болельщиков. Все контакты происходили перед процедурой взвешивания. Сам Соуза в момент съемки видео был в маске и в перчатках, но точно не на нужной дистанции от остальных бойцов.