Последний поединок 45-летнего бойца из UFC: жесткий нокаут, слезы и уважение от соперника

Почему он дрался так долго

Сильва начал карьеру в 1997-м. Впервые засветился в UFC в 2006-м. С тех пор – 24 боя, семь из которых завершились его поражениями. Между первым и последним боем Сильвы в UFC прошло 5239 дней, что равно 14 годам, 4 месяцам и трем дням.

В октябре-2006 Сильва взял титул чемпиона в среднем весе. Дальше – семь лет удерживал его, это и давало стимул остаться в промоушене.

«Вокруг меня слишком много слабаков и говнюков. Так просто я не отдам свой пояс. Это должен быть по-настоящему достойный и сильный боец» – жесткая мотивация оставляла Сильву в UFC, когда ему перевалило за 35.

Титул чемпиона UFC в среднем весе Сильва потерял в июле-2013, когда проиграл Крису Вайдману. Спустя полгода проиграл его снова тому же Вайдману.

Со временем Сильва понял, что сильно проигрывает в физике своим более молодым коллегам. Для этого он изменил две вещи. Первая – образ жизни и тренировок. Вторая – тактика.

Сильва отказался от жирного и практически не употребляет алкоголь – базовые вещи, чтобы быть в форме в его возрасте. Он увеличил число тренировок, а потом говорил, что в последние два года тренировался чуть ли не каждый день без выходных. Иногда – по два раза.