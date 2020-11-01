Последний поединок 45-летнего бойца из UFC: жесткий нокаут, слезы и уважение от соперника
Главное событие UFC Fight Night 181 – бой Юрайи Холла против 45-летнего Андерсона Сильвы. Этот поединок закончился поражением Сильвы и завершением 23-летней карьеры в ММА.
Почему он дрался так долго
Сильва начал карьеру в 1997-м. Впервые засветился в UFC в 2006-м. С тех пор – 24 боя, семь из которых завершились его поражениями. Между первым и последним боем Сильвы в UFC прошло 5239 дней, что равно 14 годам, 4 месяцам и трем дням.
В октябре-2006 Сильва взял титул чемпиона в среднем весе. Дальше – семь лет удерживал его, это и давало стимул остаться в промоушене.
«Вокруг меня слишком много слабаков и говнюков. Так просто я не отдам свой пояс. Это должен быть по-настоящему достойный и сильный боец» – жесткая мотивация оставляла Сильву в UFC, когда ему перевалило за 35.
Титул чемпиона UFC в среднем весе Сильва потерял в июле-2013, когда проиграл Крису Вайдману. Спустя полгода проиграл его снова тому же Вайдману.
Со временем Сильва понял, что сильно проигрывает в физике своим более молодым коллегам. Для этого он изменил две вещи. Первая – образ жизни и тренировок. Вторая – тактика.
Сильва отказался от жирного и практически не употребляет алкоголь – базовые вещи, чтобы быть в форме в его возрасте. Он увеличил число тренировок, а потом говорил, что в последние два года тренировался чуть ли не каждый день без выходных. Иногда – по два раза.
Про тактику он говорил: после 35 ему стало трудно постоянно атаковать. Через два-три раунда интенсивного боя он выматывался – это давало преимущество его соперникам. Поэтому Сильва перешел на контратакующую тактику. Это случилось в 2015 году. Потом говорил, что решение принесло массу проблему, потому что он не привык так много времени проводить в обороне.
Отсюда и печальная статистика – за пять лет он проиграл пять боев из шести.
Но главная причина, почему Андерсон Сильва оставался в ММА – любовь к этому виду спорта.
«Я кайфую. Мне нравится драться. Даже если я проигрываю, это все равно приносило мне невероятное наслаждение».
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Последний бой Андерсона Сильвы – драма. Соперник вырубил Сильву, а потом заплакал и благодарил за то, что мотивировал его
Юрайя Холл младше Андерсона Сильвы на десять лет. В очном поединке он проиграл Сильве первый раунд, зато уверенно провел следующие три и вырубил соперника в четвертом.
Бой получился настолько тяжелым, что Сильва с трудом встал и с еще большим трудом дал интервью.
Холл же подошел к побитому Сильве, встал перед ним на колени и заплакал. Потом говорил ему: «Ты – единственная причина, почему я здесь. Извини, что побил тебя. Я тебя люблю. Спасибо тебе большое».
Сильва истекал кровью и слушал. Потом обнял Холла и сказал: «Ты просто великолепен». В ответ услышал: «А ты все еще один из самых великих».
После боя Холл говорил: «Андерсон просто утешал меня. Он сказал: «Не плачь. Ты сильный и ты будешь чемпионом».
Так закончился последний бой Сильвы в UFC.
Что будет дальше
За Андерсона Сильву все сказал глава UFC Дэйна Уайт: «Я совершил огромную ошибку, разрешив 45-летнему Сильве драться. Он кое-как поднялся на интервью, посмотрите. Конечно, он легенда этого вида спорта, он молодец. Он долгое время работал на UFC.
Но я больше не могу позволить ему драться. Когда тебе 45, у тебя есть семья, тебя не должны избивать в октагоне. Пришло время уйти».
Сильва и сам говорил, что это, скорее всего, будет его последний бой. Сейчас его главная мотивация – два сына. Оба – бойцы ММА. Сильва тренирует их и помогает пробиться на высший уровень.
«Я верю в своих мальчиков. Говорю без какого-то вранья: оба – будущие чемпионы. Я смотрю на них и вижу свое желание побеждать. Сейчас это моя главная мотивация и мой смысл жизни».