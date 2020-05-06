Когда вернется европейский футбол. Лиги массово объявляют даты

Пандемия коронавируса остановила спорт с середины марта. Голландия и Франция отказались доигрывать футбольные чемпионаты, скорее всего, такое же решение озвучит Бельгия – власти запретили весь футбол до 31 июля.

На фоне этих событий особенно приятно читать, как другие федерации официально намечают даты возобновления сезонов. Запомните 6 мая – в этот день сразу в нескольких странах одновременно распорядились готовиться к доигровке чемпионатов.

Первой все ждут Бундеслигу . Да, власти страны разрешили возобновить сезон в середине мая. Пока без подробностей, но это уже большой сдвиг.

По информации Sport Bild, клубы сами выберут дату возобновления – 15 или 22 мая, начнется все с 26-го тура, как он шел по календарю. А там и рурское дерби – «Шальке» против дортмундской «Боруссии».