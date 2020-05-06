Когда вернется европейский футбол. Лиги массово объявляют даты
Пандемия коронавируса остановила спорт с середины марта. Голландия и Франция отказались доигрывать футбольные чемпионаты, скорее всего, такое же решение озвучит Бельгия – власти запретили весь футбол до 31 июля.
На фоне этих событий особенно приятно читать, как другие федерации официально намечают даты возобновления сезонов. Запомните 6 мая – в этот день сразу в нескольких странах одновременно распорядились готовиться к доигровке чемпионатов.
Первой все ждут Бундеслигу. Да, власти страны разрешили возобновить сезон в середине мая. Пока без подробностей, но это уже большой сдвиг.
По информации Sport Bild, клубы сами выберут дату возобновления – 15 или 22 мая, начнется все с 26-го тура, как он шел по календарю. А там и рурское дерби – «Шальке» против дортмундской «Боруссии».
Сербский футбольный союз постановил доиграть сезон. Там осталось четыре тура регулярного чемпионата и еще семь – в режиме плей-офф. Решение:
- доиграть четыре тура без плей-офф;
- провести их с 30 мая по 20 июня;
- матчи Кубка провести полностью в июне – там остались 1/4, 1/2 и финал.
Радует и Хорватия. Да, там надо будет получить разрешение от органов здравоохранения, но футбольная федерация уже озвучила решение, к выполнению которого будет стремиться:
- 30/31 мая – полуфиналы Кубка;
- с 6 июня – возобновление чемпионата.
Хорватской лиге надо как-то уместить за лето десять оставшихся туров.
Турция собирается вернуться 12 июня, об этом сообщил президент турецкой футбольной федерации Нихат Оздемир. Сейчас в стране идет обсуждение планов по возобновлению сезона, причем во всех лигах, не только в главной, где осталось провести восемь туров.
Финал Лиги чемпионов в 2020 году запланирован в Стамбуле – Оздемир уверен, что в августе его удастся провести.
В Финляндии сезон-2020 официально начнется 1 июля и продлится до конца ноября – будет 22 тура и пять матчей плей-офф. Сделали дату чуть попозже, чтобы клубы смогли тренироваться в начале июня и подготовились за три недели.
Обсуждение планов по возобновлениям сезонов – не новость, мы каждый день слышим разные версии вокруг топ-5 лиг. Но за все время пандемии этот день – первый, когда сразу несколько футбольных федераций озвучили планы с конкретными датами.
И еще новость, которая не относится к сегодняшнему дню, но тоже приятна: 4 мая возобновление сезона обсудили в Венгрии. Там тоже есть даты – в лиге будут играть 30 мая, но полуфинальные матчи Кубка пройдут еще раньше – 23 и 27 мая. Финал Кубка сыграют 2 июня, чемпионат закончится ближе к концу июня. Впереди еще восемь туров.