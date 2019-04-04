Конор вернулся в ММА. В марте он объявлял об уходе

«Я хочу двигаться вперед вместе с фанатами из любой религии и любых мест. Все религии призывают нас быть лучше в едином для всех мире. Увидимся в октагоне», – написал Конор.

Возвращение состоялось на фоне очередного скандала с Хабибом. Вчера он назвал жену Нурмагомедова полотенцем, но потом удалил твит.