Конор Макгрегор
Конор вернулся в ММА. В марте он объявлял об уходе
04 апреля 2019, 09:58
25 марта Конор Макгрегор ушел из ММА. Вернулся так, будто ничего не произошло.
«Я хочу двигаться вперед вместе с фанатами из любой религии и любых мест. Все религии призывают нас быть лучше в едином для всех мире. Увидимся в октагоне», – написал Конор.
Возвращение состоялось на фоне очередного скандала с Хабибом. Вчера он назвал жену Нурмагомедова полотенцем, но потом удалил твит.
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