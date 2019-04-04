Конор Макгрегор
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#Конор Макгрегор

Конор вернулся в ММА. В марте он объявлял об уходе

04 апреля 2019, 09:58

25 марта Конор Макгрегор ушел из ММА. Вернулся так, будто ничего не произошло.

«Я хочу двигаться вперед вместе с фанатами из любой религии и любых мест. Все религии призывают нас быть лучше в едином для всех мире. Увидимся в октагоне», – написал Конор.

Возвращение состоялось на фоне очередного скандала с Хабибом. Вчера он назвал жену Нурмагомедова полотенцем, но потом удалил твит.

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