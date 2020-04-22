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#Кристал Пэлас #Футбол #АПЛ #Ноттс Каунти

«Кристал Пэлас» считает себя старейшим профессиональным футбольным клубом

22 апреля 2020, 09:52

На официальном сайте клуба появился пост, в котором «Кристал Пэлас» рассказал об истории своего создания. Ранее говорили, что клуб основали в 1905 году. Но «Пэлас» пишет: клуб создали в 1861-м (как член-основатель Футбольной ассоциации Англии), а спустя год он сыграл первый матч.

В Англии до сих пор ведутся споры насчет того, какой клуб считается старейшим. До некоторого момента старейшим называли «Шеффилд», после – «Ноттс Каунти» (основан в 1862 году). Сейчас «Кристал Пэлас» опубликовал доказательство того, что был основан за год до «Ноттс Каунти».

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