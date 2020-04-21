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Игроки «Тоттенхэма» тренировались вместе, хотя это запрещено. Теперь они пожертвуют деньги на помощь врачам
21 апреля, 23:56
Игроки «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко и Серж Орье извинились за совместную тренировку:
«Мы извиняемся за то, что не подали правильный пример. Признаем, что должны быть образцами для подражания. Мы все должны уважать рекомендации правительства, чтобы минимизировать количество человеческих жертв во время этой пандемии. Мы не устанем благодарить сотрудников NHS за их неустанную работу, поэтому оба сделаем финансовое пожертвование, чтобы продемонстрировать нашу поддержку их усилиям».
- В Великобритании разрешаются совместные занятия спортом только для людей, которые живут вместе.
- Этот закон в «Тоттенхэме» нарушают уже третий раз.
- Моуринью тренировался вместе с Ндомбеле, а еще вдвоем занимались Сессеньон и Санчес.
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