Игроки «Тоттенхэма» тренировались вместе, хотя это запрещено. Теперь они пожертвуют деньги на помощь врачам

Игроки «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко и Серж Орье извинились за совместную тренировку:

«Мы извиняемся за то, что не подали правильный пример. Признаем, что должны быть образцами для подражания. Мы все должны уважать рекомендации правительства, чтобы минимизировать количество человеческих жертв во время этой пандемии. Мы не устанем благодарить сотрудников NHS за их неустанную работу, поэтому оба сделаем финансовое пожертвование, чтобы продемонстрировать нашу поддержку их усилиям».