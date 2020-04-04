коронавирус
Футбол
В Таджикистане стартовал футбольный сезон. В стране еще нет случаев заболевания коронавирусом
04 апреля, 18:47
Сегодня в футбольные новости неожиданно ворвался Таджикистан. В стране пока нет случаев заражения коронавирусом, поэтому футбольный сезон стартует в запланированное время. Но все равно без зрителей.
В матче за Суперкубок играли «Истиклол» и «Худжанд». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Истиклола», хотя до 76-й минуты команда вообще проигрывала. Главное фото матча – плакат против коронавируса.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые