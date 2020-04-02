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Как изменились цены на акции топ-клубов во время пандемии коронавируса
02 апреля 2020, 15:51
Marca представила данные по ценам на акции у топ-клубов из трех чемпионатов (Серия А, АПЛ, Бундеслига). Есть конкретика по трем клубам – все они разместили свои акции на международных биржах. Каждый из них пережил падение в стоимости акций:
- «Ювентус»: 21,16%
- «МЮ»: 11,06%
- «Боруссия» Д: 36,76%
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