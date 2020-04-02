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#коронавирус #Футбол #Манчестер Юнайтед #Ювентус #Боруссия Д

Как изменились цены на акции топ-клубов во время пандемии коронавируса

02 апреля 2020, 15:51

Marca представила данные по ценам на акции у топ-клубов из трех чемпионатов (Серия А, АПЛ, Бундеслига). Есть конкретика по трем клубам – все они разместили свои акции на международных биржах. Каждый из них пережил падение в стоимости акций:

  • «Ювентус»: 21,16%
  • «МЮ»: 11,06%
  • «Боруссия» Д: 36,76%
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