Как изменились цены на акции топ-клубов во время пандемии коронавируса

Marca представила данные по ценам на акции у топ-клубов из трех чемпионатов (Серия А, АПЛ, Бундеслига). Есть конкретика по трем клубам – все они разместили свои акции на международных биржах. Каждый из них пережил падение в стоимости акций:

«Ювентус»: 21,16%

«МЮ»: 11,06%

«Боруссия» Д: 36,76%